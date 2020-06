"Despreciable": Rosa María Palacios se hizo tendencia tras defender precios de clínicas

La pandemia ha cuestionado lo relativo a lo privado y a lo público. En una situación de crisis como la actual, es el Estado quien se está encargando de hacer las pruebas gratuitas y atender a la mayor cantidad de gente.

Obviamente, en esta excepcionalidad, los privados también tiene un rol más allá del lucro, su histórico interés principal. De todas maneras, muchos de ellos han sido señalados por querer aprovecharse de la situación para incrementar sus ganancias.

Esto se vuelve más grave cuando hablamos de salud. Algunas clínicas peruanas hace unas semanas fueron señaladas por cobrar por unas pruebas que redireccionaban al sector público y este, como a todos, se las hacía gratis. Así, sacaron millones de soles. En los últimos días, además, se ha conocido que estos establecimientos están cobrando miles de soles para la atención del coronavirus. Otra vez, las críticas no tardaron en llegar.

Estoy harta de los que dicen "Si no te gusta, cambia de canal". Bajo esa lógica, permitamos la venta de droga, productos bamba, alcohol adulterado y que las clínicas te cobren 100mil soles por admitirte. "Y que el que no quiere, no compre." La televisión basura tiene que acabar. — Patricia Gamarra (@patriciagamarra) June 22, 2020

Así también aparecieron quienes defendieron el accionar de estas empresas. Rosa María Palacios, quien en la pandemia se mostró en contra por ejemplo de los derechos a los trabajadores del hogar, se manifestó. Hay que recordar que esta comunicadora ya había apoyado el cobro de las pruebas diciendo que "el fin del lucro mueve al mundo", frase que terminó destacando el Washington Post para entender lo que pasaba en el país.

Ahora, RMP escribió lo siguiente: "¿Por qué no se puede atender el Minsa? El acceso es universal. Que no le guste, es otra cosa. Pero el gusto cuesta. Y la salud privada es cara porqué paga mejor al personal y no tiene subsidio, de ninguna clase". Tras ello, las críticas no tardaron en llegar. Incluso exseguidores mostraron su decepción. Así, Rosa María volvió a ser tendencia por su posición en esta crisis ¡Polémica!

Rosa Maria Palacios diría que se dieron el gusto. https://t.co/tkWCF7ZntI — Carlos Wertheman (@invazor) June 22, 2020

Rosa María Palacios es un ejemplo didáctico de la persona adinerada que piensa que los servicios por los que ella paga son del mismo estándar que los que puede pagar el resto, limitando la calidad de vida al poder adquisitivo. pero atención en salud no es lo mismo que un hotel. https://t.co/ab861Zb1AF — Gabriela Zavaleta ��️‍�� QUÉDENSE EN CASA �� (@_zavandija) June 22, 2020

"El gusto cuesta" de Rosa María Palacios, la frase más icónicamente despreciable desde el "si no tienen pan, que coman tortas".

La diferencia es que María Antonieta nunca dijo eso. RMP sí. pic.twitter.com/gdHwr7XJH4 — Alejandra Bernedo (@MarialeBernedo) June 22, 2020 "Despreciable", a ese punto ha llegado Rosa María Palacios y ha desnudado el monstruo que se esconde tras sus comentarios, su falsa moral y su inconmensurable intolerancia. https://t.co/psj36NA9iy — Jorge Aspauza Razuri (@aspauzarazuri) June 22, 2020 Ahora ya entendemos por qué @rmapalacios se ha vuelto la favorita de Barba Caballero (@JBCPERU). https://t.co/1GQ3n0dI9T — Hurgar en la Memoria ���� (@hurgamemoriaPE) June 22, 2020 Rosa María Palacios es insensible y está de espaldas a la realidad (por decir lo menos). Si fuera periodista objetiva sabría q no hay camas en hospitales públicos y q las clínicas privadas no pueden (no deben) abusar imponiendo costos imposibles.

Pdte Vizcarra priorice la salud pic.twitter.com/h5iECMZqsz — Grace Baquerizo (@GraceBaquerizo) June 22, 2020 Los hospitales están colapsados. La gente no elige de “gusto” una clínica, va porque es la única salida de salvar a quien ama. ¿O solo los de plata tienen derecho a salvarse y los pobres deben morirse en su casa? Increíble hasta dónde puede llegar la defensa del lucro. https://t.co/zLY1rlnFLZ — LuciaAlvites (@LuciaAlvites) June 22, 2020 Rosa María Palacios @rmapalacios, pituca, fujimorista caleta, pastora del neoliberalismo, en su reducido mundo el mercado está sobre la necesidad del pobre, sobre el Estado y sobre todo lo que signifique oportunidad de lucro — Señor Oscuro (@sr_oscuro666) June 22, 2020

