Diego Alonso sueña con dirigir en Europa

Diego Alonso es historia pura. El entrenador se convirtió en el primero en ese puesto Inter Miami, por lo que su nombre quedará grabado en los libros de historias.

“Yo necesitaba un equipo que me permitiera volver a ganar y este es el proyecto, estoy encantado de estar aquí. Yo no vine a pasear, yo no vine de shopping, ni a la playa, vine a ganar. Sé que estamos en una ciudad fantástica, espectacular, pero eso no entra en mi cabeza. Dejaré mi última gota de sudor por ganar”, contó el estratega de 44 años.

Además, Alonso reveló por qué no se quedó dirigiendo en México, en lugar de dar el salto a la MLS: “Como desafío es el más importante en mi carrera, el saber que en México había pocos equipos para dirigir y dar el paso de llegar a la MLS junto al Inter Miami es espectacular”.

Dirigir, como jugar en el Europa, es el sueño de muchos de los nacidos en América. Y el uruguayo es uno de ellos: “El día de mañana si tengo la posibilidad de ir a un equipo en Europa que me permita competir contra los mejores, competir con el Cholo, Mourinho, Guardiola, competir contra Klopp, y ver en el mano a mano si son mejores, que seguramente lo son, pero me encantaría estar de tú a tú con ellos”, reconoció.

No es menor que el entrenador de Inter Miami tenga la mentalidad de enfrentarse con los mejores, aunque ahora deberá pensar en lo que viene con su actual equipo, siempre y cuando la situación mundial por el coronavirus mejore.

