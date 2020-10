Tom Brady se negó a apoyar políticamente a su amigo Donald Trump

El próximo martes 3 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde los votantes deberán decidir si Donald Trump continúa en su cargo en la Casa Blanca, o si en su lugar regresa al poder Joe Biden. Como nunca antes el deporte se hizo presente en la política, donde la mayoría de los deportistas apoyan el Partido Demócrata.

Así como casi todos se han mostrado a favor de Biden, como es el caso de LeBron James y la popular campaña More Than A Vote, también hay quienes desean que el Partido Republicano siga gobernando Estados Unidos. Un ejemplo de esto es Tom Brady, quien tiene una estrecha relación con Donald Trump.

Todo se remonta al 2002, cuando New England Patriots consiguió su primer Super Bowl al derrotar al por entonces St. Lois Rams. Luego del mismo, el quarterback de reunió con Trump en el concurso Miss USA y de allí en más, con varios partidos de golf de por medio y hasta Donald asistiendo a la boda del jugador, entablaron una relación de amistad que continúa hasta por estos días.

Tom Brady le dijo que ‘no’ a Donald Trump

Antes de las elecciones del 2016, Donald Trump comenzó a pensar en su campaña de cara a las elecciones y le realizó una petición especial a Tom Brady. No obstante, el mariscal de campo lo rechazó: "Fue incómodo para mí porque me estaba pidiendo que hiciera eso, y tuve que decirle que no, y no es algo fácil de hacer con alguien que ha sido amable contigo”, aseguró Tom.

Aquella revelación que hizo Tom Brady en el 2020 es lo último que se sabe acerca de la relación entre ambos. El quarterback se ha rehusado de hablar sobre política desde entonces y mucho tiene que ver con los jugadores de NFL y sus compañeros de equipo. Donald Trump se ha cansado de despotricar contra aquellos que se arrodillan ante el himno, pero Brady siempre se ha mostrado en apoyo de sus colegas.

Tom Brady apoyó a Donald Trump a su manera

Un año antes de que Donald Trump asumiera a la presidencia, se reveló una foto de una gorra que se encontraba en el locker de Tom Brady, que tenía escrita la frase de campaña del por entonces candidato “Make America Great Again”. Cuando fue consultado por los periodistas, el actual quarterback de Tampa Bay Buccaneers respondió que “sería genial” si su amigo llegara a la presidencia.

