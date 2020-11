Joe Biden, presidente electo, no escapa de los escándalos: 7 acusaciones de abuso

A sus 77 años de vida, Joe Biden se convirtió en el presidente electo más longevo en la historia de Estados Unidos y a pesar que está de celebración por una victoria clara sobre Donald Trump, se empezaron a conocer varios escándalos de su vida privada que lo podrían poner en aprietos.

El acusado es inocente hasta que se compruebe lo contrario dice el adagio popular. Y esto es lo que ha pasado a Joe Biden, a quien lo acusaron siete mujeres de abuso, pero hasta el momento no se ha demostrado su culpabilidad.

La más grave de estas acusaciones la hizo Tara Read, exasistente en el senado de Biden, que contó en programas como 60 minutos (Australia) los detalles de la situación que vivió en un pasillo del Congreso cuando el actual presidente electo de USA supuestamente abusó de ella.

“Él me dijo que ‘te quiero coger’ y estaba susurrándome al oído, me estaba besando y yo me estaba tratando de escapar de él y entonces lo aleje. Tomó su mano y la puso debajo de mi falda”, fue parte del testimonio de Read.