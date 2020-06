¿Se rompe el vestuario? El apoyo de Draymond Green a una crítica en contra de la esposa de Curry

Draymond Green se ha convertido en un especialista en meterse en problemas innecesarios en este mundo de las redes sociales en el que un ‘Me Gusta’ o un trino puede generar un escándalo. Así mismo le pasó al ala-pívot de los Golden State Warriors con un ‘Like’.

Los usuarios en Twitter hicieron su trabajo y descubrieron que Green le dio ‘Me Gusta’ a un tweet que criticaba de manera vehemente a la esposa de su compañero Stephen Curry. A Ayesha Curry la señalaron de tener una actitud “patética” por hablar de las mujeres que muestran sus cuerpos y después terminar haciendo lo mismo.

'Me Gusta' de Green. Foto: Captura de pantalla.

“Claro, condescendiente con otras mujeres por mostrarles su piel a los hombres que no son sus parejas y luego quejarse de no recibir atención de hombres que no son su esposo. Entonces, ¿haz un viaje loco por la pérdida de peso para que puedas presumir de lo que odiabas antes? Jajaja, patético. #AyeshaCurry”, fue el polémico trino.

Esto se escribió el pasado 25 de mayo y casi un mes después las redes sociales sacaron a la luz el ‘Like’ que podría poner en problemas a Green con Curry, quienes han sido parte de la dinastía de los Warriors que consiguió tres anillos de campeonato de la NBA.

¿Qué pasará en el vestuario? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es cierto es que Draymond Green volvió a meter la pata apoyando una fuerte crítica en contra de la esposa de uno de sus compañeros. Draymond, las redes sociales no perdonan ni el más mínimo descuido.

