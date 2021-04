Segundo round: Draymond Green responde a las críticas de Megan Rapinoe

Continúa la discusión. Luego que la futbolista estadounidense Megan Rapinoe saliera al paso de los comentarios del jugador de NBA, Draymond Green, respecto a la disparidad salarial existente entre los deportistas mujeres y hombres, el astro de Golden State Warriors salió a defenderse.

En conferencia de prensa, el basquetbolista acusó directamente a la bicampeona del mundo con la Selección de Estados Unidos de haber malinterpretado sus palabras al respecto, recalcando que apoya su lucha mas no respalda la forma en que lo hacen, que a su juicio, es incorrecta.

"Al final del día, lo que Megan quiere y lo que yo quiero es lo mismo. Y si ella cree que hacer algo de cierta manera la lleva a la meta final, estoy totalmente a favor de eso. Y si creo que hacer algo de cierta manera llega a la meta final, estoy totalmente a favor de eso. Ambos pueden hacer algo para mover la aguja y llegar al objetivo final, genial", aseguró Green.

Green sale a responderle a Rapinoe



Junto con admitir que no tiene un problema personal con la futbolista, el tres veces campeón de NBA agregó que "no tengo ninguna queja con lo que sea que ella quiera hacer o con cualquier mujer atleta. O con cualquier persona que esté tratando de ayudar a impulsar su causa y lo que quiera que se haga. Realmente no me importa cómo llegas allí, lo que me importa es que lleguemos allí".

Respecto a sus comentarios en Twitter, Green indicó que "realmente no se puede distinguir mi posición completa, lo que quiero hacer es crear conciencia con mis tweets. Quiero tener estas conversaciones para ayudar a llegar aquí al lado del bien, al lado al que todos estamos tratando de llegar, al lado que queremos que estas mujeres lleguen".

Finalmente, dejó en claro que no está de acuerdo con la postura de Rapinoe, aunque sostiene que "ambos estamos trabajando para obtener el mismo resultado, no tengo ningún problema con eso".

Draymond Green Responds to Megan Rapinoe, 'I Am On Your Side!' https://t.co/Ty9dklzaZ1 — TMZ (@TMZ) April 9, 2021

