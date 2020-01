No hay una persona en New Orleans que no esté pensando actualmente en lo que pudiera ser el retiro de Drew Brees, legendario mariscal de campo de los Saints.

Brees, de 41 años de edad, ha hablado en repetidas oportunidades del tema y de momento, pareciera que su intención es mantenerse en los emparrillados un tiempo más.

Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y, después de una temporada en la que debió perderse algo de tiempo con lesión, Brees admitió que contemplará la posibilidad de retirarse.

Brees to decide on retirement ‘a month or so’ following Super Bowl https://t.co/EWGyNQDzWK pic.twitter.com/rEIdGEsuTX — steven smirfitt (@Smirfitt67) January 27, 2020

No obstante, agregó que se tomará "alrededor de un mes" para anunciar la decisión que tome, pues quiere esperar a que pase el Super Bowl y pensar todo con algo más de calma:

"Realmente estoy esperando a que se acabe todo el fútbol. Obviamente al estar acá (New Orleans) simplemente me enfoco en mi familia y la oportunidad de estar con estos muchachos, jugando", declaró Brees a The Times-Picayune.

Brees es el actual líder en pases de anotación, yardas de pase y porcentaje de completación de pases, acumulando 77,416 yardas, 547 touchdowns, y 237 interceptiones, además de un anillo de Super Bowl.

