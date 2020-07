Dwight Howard de Los Angeles Lakers es denunciado por no usar tapabocas en "burbuja" de Orlando

Dentro del protocolo de seguridad y salud que la National Basketball Association (NBA) ha impuesto para quienes estén dentro de la burbuja en Walt Disney World Resorts, el más curioso y destacado fue la instalación de una línea telefónica para denunciar, de manera anónima, a quienes no cumplan la norma.

Fue por esta vía que se pudo comprobar que el pivot de Los Angeles Lakers, Dwight Howard, fue acusado y advertido por estar usando tapabocas en ciertos momentos durante su estadía en Orlando, Florida, algo que fue reconocido por el propio jugador en un directo de Instagram.

"Alguien me denunció. No tenía puesta mi mascarilla mientras estaba caminando por las instalaciones. No estoy alrededor de nadie. ¿Debo entonces llevar mascarilla?", señaló Howard en entrevista.