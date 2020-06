¿Se desarman los Lakers? Una de sus figuras no quiere volver a jugar

Cuando parecía que todo estaba listo para la reanudación de la temporada de la NBA el próximo 31 de julio, un movimiento encabezado por la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, surgió para manifestar el desacuerdo en volver a jugar en medio de las protestas de la comunidad afroamericana.

Un peso pesado de Los Angeles Lakers decidió unirse a la idea de Irving. Se trata de Dwight Howard, quien manifestó en un comunicado a través de Jill Martin, de CNN, que, a pesar que tiene la oportunidad de ganar su primer campeonato de la NBA, sería un mayor logró la unidad de la comunidad afroamericana.

Dwight Howard. Foto: Getty Images.

“Estoy de acuerdo con Kyrie, el básquetbol como entretenimiento, no es necesario en este momento y solo sería una distracción. Seguro que no nos distraerá a nosotros los jugadores porque tenemos mayores recursos a la mano, pero nuestra comunidad no los tiene”, afirmó Howard.

De esta manera, el pívot pone en duda su participación con Los Lakers en la fase final de la temporada porque a pesar que está ante una única posibilidad de lograr su primer anillo de campeonato en NBA ve la unidad de la comunidad afroamericana como lo más importante en este momento.

“Nada me gustaría más que ganar mi primer Campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un Campeonato aún más grande, eso es justo para dejarlo pasar”, concluyó Dwight Howard.

