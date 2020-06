El Pollo sobre lo que el Xeneize le va a decir a Zárate: "¿Vos tenés ganas de jugar en Boca?"

Rompió todos los pronósticos. La llegada de Mauro Zárate a Boca, hace unos años, fue uno de los bombazos más grandes de la década a nivel mercado de pases local. Nadie se podía imaginar que el delantero se iba a ir de Vélez, donde era más que querido, para pasar al Xeneize. Y, lamentablemente para él, la realidad estuvo muy lejos de todo lo que soñó: no rindió nunca.

Terminó siendo suplente en partidos claves y ahora no se sabe qué será de su futuro. Él dijo siempre que le encantaría retirarse en el elenco de la Ribera, pero hasta podría no ser tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo. ¿Boca irá a buscar un 9? Son todas incógnitas.

Hoy, en 90 minutos de fútbol, Sebastián Vignolo se animó a contar qué cree que le van a decir desde el club al ex-Lazio: "Boca necesita un 9. Ya no es Paolo Guerrero el 9. Creo que a Zárate le van a decir '¿vos tenés ganas de jugar en Boca? No mostrar coches. De ser el 9 de Boca, de pelearle el puesto a Tevez'. Las condiciones son que el 9 de Boca no importa que muestre un coche".

"A ZÁRATE LE VAN A DECIR: ¿VOS TENÉS GANAS DE JUGAR EN BOCA? NO MOSTRAR COCHES, EH"

Además, sobre el centrodelantero, completó: "Tevez. Wanchope. Zárate. Soldano. Esos son los 4 nueve que tiene Boca. Tevez no es eterno. Con Tevez pongo un asterísco. Quiero ver cómo está después de esto. Terminó bien hace 70 días, van a pasar 90 y Tevez tiene más de 30 años".

"Yo creo que Tevez, Ponzio, Mascherano, todos esos sufrieron la cuarentena más que ninguno", cerró el Pollo refiriéndose a otros jugadores de la misma edad del Apache donde el coronavirus les podría cortar la carrera. Lo que pasará con Zárate, toda una incógnita...

