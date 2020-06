Carrillo ante el famoso "y si te llama Román" de Vignolo: "Boca te genera algo fuerte"

Todavía no se sabe cuándo volverá el fútbol en Argentina. Es más, tampoco está especulado el regreso de los entrenamientos. Por ahora, es todo una incógnita. Sin embargo, claro, el mercado de pases y la danza de nombres sigue sonando en los grandes de Argentina. Hoy le tocó el turno a Guido Carrillo.

"SI TE LLAMAN DE BOCA TE MOVILIZA"#90MinutosFOX - Guido Carrillo reconoció que tiene planeado quedarse en Europa, pero no le cerró la puerta al Xeneize. pic.twitter.com/swg9C8fEH2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 3, 2020

En diálogo con 90 Minutos, el ahora futbolista de Leganés contó que recibió llamados del Xeneize hace unos meses: "Siempre digo que te llame Boca te moviliza en cualquier momento. Después, la decisión depende de un montón de factores. No es fácil. Hoy no le cierro la puerta a nada. En principio tengo la idea de tratar de seguir en Europa. Con Raúl hablo siempre. Me llamó siempre. De Boca también. Román me llamó hace unos meses. Siempre son situaciones que te hacen dudar muchísimo por lo que significa un club como Boca".

Además, lejos de vender humo, contó que no sabe cuándo volverá al país, pero que le gustaría hacerlo en el elenco de la Ribera o en el Pincha, club que lo vio nacer: "Yo no puedo decir que sí estoy preparado para volver o no. Sí siempre estuvo en mi casa volver a Argentina. No sólo Boca, también a Estudiantes. Decir una cosa para después quedar preso de tus palabras no tienen sentido".

"SIEMPRE ESTUVO EN MI CABEZA VOLVER A ARGENTINA A BOCA O A ESTUDIANTES"#90MinutosFOX - Guido Carrillo dijo que no quiere ser preso de sus palabras, aunque se animó a imaginar el retorno al país. pic.twitter.com/48o5TTUtpk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 3, 2020

"Que te llame una persona así (Riquelme) que representanta tanto para Boca es diferente. Pero Boca, por más que te llame cualquier persona, siempre te va a generar algo fuerte", cerró el ahora futbolsita de Leganés, donde disputó 56 partidos y convirtió 10 goles.

Parece más joven, pero Carrillo tiene 29 años. Él sabe que si quiere jugar en una institución como el Xeneize deberá volver en plenitud. ¿Se dará en este mercado de pases?

