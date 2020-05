Los problemas de Dwight Howard y Kobe Bryant cuando se juntaron en los Lakers

Muchas veces los planes para juntar duplas en algún equipo de la NBA no salen bien. Por más que los jugadores sean determinantes, a veces la química no funciona. Dwight Howard conversó con su compañero Jared Dudley en un directo de Instagram, en el que Kobe Bryant y la relación que tenía con él el pívot ha protagonizado gran conversación.

En el año 2012 comenzó todo. Los Lakers fichaban a Dwight Howard y formaban un equipazo que prometía para grandes cosas: Steve Nash-Kobe Bryant-Metta World Peace-Pau Gasol-Dwight Howard. El objetivo era evidente, querían ir a por el anillo. Pero el experimento estuvo muy lejos de salir bien.

"Afronté esa temporada queriendo dar la mejor versión de mí mismo y ser la estrella del equipo. Era más joven que él y es lo que sentía en aquel momento. Fue muy difícil para mí y para Kobe comunicarnos. Creo que estábamos en dos etapas mentales diferentes", aseguró Howard, dando a entender que no estuvo al tono ni con la mentalidad que el momento requería.

"No puedo hablar por Kobe, así que hablaré por mí mismo. En la temporada que jugué aquí creo que hubo muchos egos, cada uno intentando imponer la forma en la que quería que funcionase el equipo. Kobe y yo tuvimos nuestros desacuerdos y nuestros momentos. Y una vez que dejé el equipo todo el mundo decía que nos odiábamos, pero no era así. Estaba molesto por cómo habían salido las cosas en la pista, pero no le odiaba". Puntualizó Dwight Howard.

Sin embargo, Howard ha querido negar los rumores que hubo en su momento de que entre ambos existía una mala relación personal. Según él, sus problemas se circunscribían únicamente al terreno profesional. Lamentablemente ese equipo armado para los Lakers no dio buenos resultados, a pesar de contar con estrellas como la de Kobe, Nash y Howard.

