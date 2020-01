El sorpresivo y trágico fallecimiento de Kobe Bryant sigue siendo doloroso para todo el mundo del deporte. Y es por eso que, con el correr de las horas, continúan publicándose mensajes de despedida para la estrella, no solo de Los Angeles Lakers, sino también de toda la NBA.

Un poco más de 24 horas después del accidente aéreo llegó el posteo que todos esperaban: el de LeBron James. El alero de 35 años se tomó un tiempo para digerir la triste noticia y apareció en las redes sociales para dedicarle unas merecidas palabras a Black Mamba.

"No estoy listo pero aquí voy. Hombre, estoy sentado aquí tratando de escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento, ¡empiezo a llorar de nuevo solo pensando en tí!", comenzó The King el emotivo adiós a un viejo amigo y compañero del baloncesto.

Curiosamente, la noche anterior a la muerte de la leyenda, el ahora jugador de los Lakers se destacó en la derrota ante Philadelphia 76ers y superó a Kobe en la lista de máximos anotadores de todos los tiempo en la NBA: "Literalmente escuché tu voz el domingo por la mañana antes de dejar Philly para regresar a Los Ángeles. No pensé que sería la última conversación que tendríamos".

"Estoy desconsolado y devastado. Te amo, hermano mayor. Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significas mucho para todos nosotros. Es mi responsabilidad poner esta mierda en mi espalda y seguir así. Dame la fuerza de los cielos y cuídame", juró LeBron sobre el final de su emotivo y sentido discurso.

Pero eso no fue todo. "Hay muchas cosas más que quiero decir, pero no puedo hacerlo ahora porque no puedo superarlo. Hasta que nos encontremos de nuevo, mi hermano", cerró James, e inmediatamente cambió su foto de perfil a una de Bryant con su hija, también fallecida, Gianna.

