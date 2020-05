El motivo por el que la madre de Michael Jordan se enojó al ver The Last Dance

Uno de los personajes que hemos podido conocer gracias al documental The Last Dance, que muestra el camino de Michael Jordan y Chicago Bulls hacia su sexto campeonato de la NBA, ha sido la madre del astro, Deloris, quien no sólo se lució con la anécdota de la carta que su hijo le mandó en la Universidad de North Carolina, sino que también mostró su carácter.

El director de la serie, Jason Hehir, concedió una entrevista al programa The Jalen & Jacoby Aftershow, donde reconoció que la progenitora del legendario jugador le platicó sobre un punto que no le gustó de la entrega, que fue ver a MJ fumando un puro, algo que en la continuidad de la entrega no se le vio realizar durante las entrevistas.

"No podía tener un cigarro en el set porque su madre se enojó con él", aseguró el documentalista en la charla, agregando que "no puedo tomar los cigarros hoy porque mi mamá se enojó conmigo porque me vio fumando un cigarro", lo que da cuenta de la estrecha relación que tiene Jordan con Deloris.

La relación entre madre e hijo se hizo más cercana desde 1993, cuando el padre de Jordan, James, fue asesinado trágicamente, un incidente que lo acercó de por vida y que le ha hecho valorar la labor realizada por Deloris en su crianza, en una política que ha puesto a la práctica tanto en el deporte como en los negocios.

Restan cuatro episodios de The Last Dance, los cuales se emitirán este domingo 10 y 17 de mayo, ambos en entrega doble de capítulos, a través de las plataformas de ESPN; mientras que en el resto del mundo se podrán seguir los lunes 11 y 18 de este mes, por la plataforma de straming Netflix.

