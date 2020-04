El picante cruce del Pocho Lavezzi con un seguidor en un posteo de Instagram

La vida de Ezequiel Lavezzi parece ser perfecta a esta altura. Jugó en grandes clubes del mundo, se retiró en China para juntar un buen dineral y ahora pasa su cuarentena en el paraíso.

Está en Saint Barth, una isla del caribe, en la cual puede caminar por la playa, meterse al mar, entre otras actividades que todos extrañamos mucho.

De igual manera, encontraron la manera de romperle la paz que allí tenía. Fue Yanina Screpante, su ex pareja, quien lo acusó de estar saliendo con la antigua novia de Lorenzo Tonetti, un amigo suyo.

"La conozco, hemos llegado a estar los cuatro juntos de vacaciones", sostuvo ella refiriéndose a Natalia Borges, una modelo y actriz brasileña de 33 años que está ubicada en el mismo lugar que el 'Pocho'.

"No me extraña que haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale, que se la pasaban comiendo juntos, eran íntimos amigos. Le mintió en la cara, se la agarró en Brasil después hace unos años y después de nuevo. En fin, no me extraña. En fin, que haga lo que quiera, problema de él, karma", siguió disparando.

Él no hizo ninguna aparición pública para responder, pero si no quiso dejar pasar el comentario de un seguidor que le tiró: "¿Icardiando?".

Él sentenció: "No amigo, pero deja que hablen, ni los amigos ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo".

Lee También