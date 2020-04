El polémico RT de Alberto Fernández llamando "gordito lechoso" a un periodista

Las redes sociales son un universo muy peligroso. Así como pueden exponer todo lo bueno que hace una persona y darle un alcance inimaginable, también pueden actuar en sentido contrario haciendo viral en cuestión de segundos algún accionar que no sea correcto. Por eso, hay que tener muchísimo cuidado con cada palabra que se usa, cada 'Me Gusta' que se pone, etc. Y bien lo sabrá el Presidente de Argentina Alberto Fernández, que desde que comenzó la amenaza del coronavirus utilizó sobre todo su cuenta de Twitter para bajar un mensaje de tranquilidad y estar más cerca de la gente.

Para sorpresa de muchos, el político (o su community manager, jamás lo sabremos) tomó un rol muy activo virtualmente hablando y comenzó a responder una cantidad enorme de mensajes a sus seguidores, incluso mostrando su lado mas humorístico y emitiendo opiniones sin ningún tipo de pudor. Pero ayer por la madrugada, se le fue un poco de las manos la situación. Cerca de las 2 de la mañana del lunes, apareció en su perfil un retweet de un usuario llamado @DanteForesi, el cual criticaba ferozmente a un periodista de un reconocido medio.

"El gordito lechoso dice en A24 que @alferdez 'se aferra a la cuarentena por las encuestas'. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente", soltó este hombre que se habrá sorprendido al igual que todos nosotros viendo cómo la interacción de su publicación crecía a pasos agigantados. Claro, al instante las respuestas repudiando la situación no tardaron en aparecer, incluso pidiendo al INADI que tome cartas en el asunto ya que el mensaje "descalifica y discrimina a un profesional de la comunicación".

La libertad de expresión es un valor constitucional. Hacerse eco de un insulto al periodista @JonatanViale es elegir una senda peligrosa. Nos pide respeto y unidad y Ud., Presidente, es el primero en descargar su odio contra el que piensa distinto.Retráctese,no es sana su actitud pic.twitter.com/qJtoNPPlI1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 13, 2020

De más está decir que a las pocas horas este RT dejó de estar en el perfil de Fernández, pero era demasiado tarde para que no se conozca lo sucedido. Quien también se manifestó fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO, por la misma red social: "La libertad de expresión es un valor constitucional. Hacerse eco de un insulto al periodista @JonatanViale es elegir una senda peligrosa. Nos pide respeto y unidad y Ud., Presidente, es el primero en descargar su odio contra el que piensa distinto.Retráctese, no es sana su actitud", soltó con mucho enojo.

Desde la cuenta de Alberto ya aparecieron nuevos movimientos, pero ninguno haciendo referencia a todo esto: "Es muy importante que nuestros industriales hayan comprendido la magnitud del problema que atravesamos y hayan decidido hacer su aporte. La industria argentina será fundamental en la reconstrucción económica. Agradezco enormemente a la UIA por este mensaje esperanzador", publicó compartiendo un video. Veremos si más adelante decide dar explicaciones sobre lo sucedido o elige el silencio como recurso a utilizar.

