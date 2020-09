A Brady no le importó nada y se tiró de cabeza para su primer touchdown

Pocos aficionados pensaron que Tom Brady usaría un uniforme diferente en la NFL al de los New England Patriots, pero este domingo con el kickoff del juego entre Tampa Bay Buccaneers y New Orleans Saints se dio lo impensado e inicio la nueva era del quarterback más ganador de la historia.

El legado de Brady en los Buccaneers no podía inciar de otra forma que no fuera con un touchdown del mismo mariscal de campo. El quarterback demostró que sigue más vigente que nunca y en uno de los duelos estelares del primer domingo de la NFL no defraudó.

Brady sorprendió y no lo dudó ni un solo instante. En la primera serie que comandó en su nuevo equipo ejecutó nueve jugadas con 43 yardas de ganancia por la vía aérea y las terminó de la mejor forma. Tom tomó el ovoide y se lanzó de cabeza para anotar el primer touchdown en los Buccaneers con un acarreo de dos yardas.

Así inicia la era Tom Brady con los #GoBucs



Tremenda serie ofensiva que él mismo culmina entrando a las diagonales. pic.twitter.com/lvDl1fQYmT — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) September 13, 2020

