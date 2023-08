Ni siquiera en el retiro deja de sorprender. Tom Brady está decidido a que su legado como el quarterback más ganador en la historia del Super Bowl quede en la eternidad, y por ese motivo, decidió lucir la camiseta de su nuevo equipo. ¡Sorprendió a toda la NFL!

El primer de febrero de 2023 quedará grabado en la historia de la NFL como el día en el que Brady anunció que se retiraba por segunda vez del mejor fútbol americano del mundo. A partir de ese momento, TB12 no para de sorprender con nuevos anuncios. ¿Regresará a los emparillados?

Luego de jugar por 23 temporadas y ganar siete anillos de campeón en el Super Bowl, Tom Brady anunció que se unía al equipo Hertz Jota para correr la edición 100 de la legendaria carrera de las 24 Horas de Le Mans del 10 al 11 junio. El mítico exquarterback de New England Pariots y Tampa Bay Buccaneers se volvió a quedar sin equipo y…

Oficial: Brady lució la camiseta de su nuevo equipo y sorprendió a toda la NFL

Luego de anunciar que también haría parte de los equipos Las Vegas Aces, de la WNBA (baloncesto femenino en USA) y de Las Vegas Raiders como dueño minoritario, Tom Brady subió el nivel, se puso la camiseta de su nuevo equipo y soprendió a toda la NFL.

“Así que este es el trato: me estoy incorporando oficialmente al Club de Fútbol de la Ciudad de Birgmingham. Y tal vez te estés preguntando: ‘¿Qué sabes sobre el fútbol inglés, Tom?’ Bueno, digamos que tengo mucho que aprender. Pero sé algunas cosas sobre ganar. Creo que podría traducir bastante bien. Sé que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando. Sé que un equipo no es nada sin una ciudad que se presenta y lo respalda. Lo más importante, sé que me gusta ser el infravalorado. El camino se ha hecho largo para Birmingham, pero estos fans nunca han dejado de creer. Tenemos una canción que dice pase lo que pase, sigue adelante y estaré en ese camino contigo. Te veré en St. Andrews pronto. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Vamos!“, anunció Brady en sus redes sociales.

Tom Brady anunció su nuevo equipo

Después del anuncio oficial de Tom Brady, Birmingham City Football Club, equipo de fútbol que juega en la segunda división (Championship) de Inglaterra, confirmó al noticia al publicar que “el siete veces campeón y empresario del Super Bowl, Tom Brady, se asoció con Knighthead Capital Management para convertirse en propietario minoritario de Birmingham City Ltd. Brady se convertirá en presidente de la nueva Junta Asesora“.

Tal fue la sorpresa del anuncio de Brady sobre su nuevo equipo que el mundo de la NFL se sorprendió como lo fue con la reacción de la exestrella de la liga J.J. Watt: “Bueno, bueno, bueno, qué tenemos aquí… ¡Feliz por ti, deseando a Birmingham todo lo mejor y espero verte en PL (Premier League) muy pronto!”.