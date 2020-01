En ESPN le pegaron con todo a Ben Simmons y lo culparon de los problemas de 76ers

Ben Simmons llegó a la NBA con bombos y platillos como uno de los prospectos más esperados de la última década y desde entonces, ha dejado más que demostrado su talento en el tabloncillo.

Sin embargo, su falta de concentración y compromiso en algunas oportunidades, así como el hecho de que se rehúse a tomar tiros de media y larga distancia, han afectado negativamente a su equipo en la postemporada.

Es por eso que, tras la humillante derrota de los Sixers ante los Pacers, Seth Greenberg fue lapidario con el armador australiano, asegurando que el equipo nunca ganará un título con él como su base:

"No estoy seguro de que puedas confiar en Ben Simmons (...). Juega rápido, promedia buenos números, pero esos números no siempre se correlacionan a ganar. No quiero ver más vídeos de Ben tirando triples en el verano, olvídense de eso hasta que pueda hacerlo en un partido real. Ni siquiera lo intenta. (...) Su juego está incompleto. Sí, puede pasar el balón y jugar en transición, pero ¿es alguien con quien puedas ganar un campeonato? hasta que no pueda lanzar, no lo será", sentenció Greenberg en el programa Get Up de ESPN.

Ciertamente, Simmons es sumamente talentoso y capaz de tener un impacto enorme en ambos costados de la cancha, pero un base que no pueda lanzar es una carencia ofensiva para su equipo.

Después de llegar a la liga como el primer pick del Draft, sus promedios de 14.5 puntos. 7.5 rebotes y 8.1 asistencias dejan un poco que desear, pero su potencial es sencillamente innegable.