Evander Holyfield: "Quiero volver a pelear con Mike Tyson"

Tras reaparecer en escena, en redes sociales, entrenando y mostrando su agilidad con los puños a sus 57 años, el ex boxeador estadounidense Evander Holyfield, junto con avisar que "está de vuelta", aseguró que se siente preparado para enfrentar a un viejo y conocido rival en los pesos pesados.

En conversación con el diario inglés The Sun, el ex campeón del mundo aseguró que quiere volver al cuadrilátero para enfrentarse a su archirrival Mike Tyson, hoy de 53 años, con el cual protagonizaron dos peleas de época, las cuales ganó una por knock out y otra luego que Iron le mordiera su oreja.

¿Se viene Holyfield vs Tyson III? (Foto: Getty)

"¡Yo haría eso! Sí, quiero pelear con Mike Tyson. Todo mi asunto es que estoy abierto, y sé que quiero hacerlo bien a los 57 años. Definitivamente puedo manejarlo. Pero Mike también tendría que querer hacerlo", aseguró Holyfield, agregando que, eso sí, "no se trata de quién gana a quién, mostraremos a la gente que somos dos de los grandes luchadores de nuestra era y que nos hemos unido como hombres para hacer algo por los demás".

��El estadounidense volverá a subirse al ring con 57 años

���� Evander Holyfield confesó a The Sun contra quién le gustaría pelear

Si bien es enfático en señalar que la única forma de volver a enfrentarse con Tyson será con fines benéficos, Holyfield advierte que "todavía puedo disparar el jab, todavía puedo disparar, pero no como una cosa asesina, así como 'Voy a lastimarte, voy a mostrarte que puedo noquearlo'. Mike se ve bien, pero estoy en muy buenas condiciones y en forma física y mental. Y si el dinero también es correcto, entonces vamos a hacerlo".

"Sé que está recibiendo ofertas de todo tipo de personas. Como ambos anunciamos un regreso, una pelea entre Mike y yo definitivamente sería la pelea que la gente quiere ver", sentenció el otrora monarca de peso crucero y pesado.

