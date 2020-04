Expelotero Jim Edmonds dio positivo por Coronavirus

Jim Edmonds, expelotero de las Grandes Ligas anunció que dio positivo por el Covid-19 que también le provocó una neumonía. Además, afirmó que no padecía ninguno de los síntomas, sin embargo aseveró sentirse bien.

“No tengo ningún síntoma en este momento y estoy bien, entonces lo he tenido por algún tiempo. Agradezco a todos los que me han enviado sus buenos deseos y que me desearon lo mejor”, confesó Edmonds en un video a través de su cuenta de Instagram.

Edmonds de 49 años de edad tuvo una larga carrera en las Grandes Ligas durante 17 temporadas desde 1993 a 2010. La mayor parte del tiempo estuvo con el conjunto de los Angelinos de Anaheim y Los Ángeles. Pero también defendió los colores de los Cardenales de San Luis.

Esta pandemia ha venido afectado a la cotidianidad de todas las personas y quitando la vida de miles de seres humanos durante las últimas semanas. Las autoridades de Puerto Rico han anunciado una ayuda de 787 millones de dólares a fin de poder contrarrestar el impacto que ha tenido y tendrá el virus chino.

