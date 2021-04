A Campazzo lo empujaron en el aire y aún así anotó dos puntos inexplicables

¡Se volvió una hermosa costumbre! Los Denver Nuggets saltaron a la cancha del Ball Arena en búsqueda de la quinta victoria consecutiva y el resultado no iba a decepcionar. Facundo Campazzo de nuevo fue el líder de la segunda unidad que, en esta ocasión, no tuvo tanto trabajo vs. Orlando Magic.

En la victoria del domingo 4 de abril los Nuggets vinieron de atrás tras perder los dos primeros cuartos y se terminaron llevando el triunfo 119 a 109 sobre el Magic. Campazzo estuvo 9 minutos en cancha anotó tres puntos, capturó dos rebotes y dio una asistencia mágica.

Ya no es sorpresa ver las asistencias de Campazzo que dejan boquiabiertos a los aficionados de la NBA, pero Facu siempre trae algo nuevo. Transcurrían los segundos finales del primer cuarto cuando el jugador argentino recibió el balón y cuando todos pensaban que iba a penetrar por el costado derecho sucedió lo inexplicable.

Campazzo se llevó a su marcador y de un momento a otro le quedó el balón atrás. Facu, ¿qué piensas hacer? El jugador de los Nuggets sacó la varita mágica y metió una asistencia de faja al otro extremo de la cancha para que Monte Morris anotará un triplazo.

Los tres puntos de Campazzo en Denver Nuggets vs. Orlando Magic

Fue hasta el último cuarto que Facundo Campazzo se reportó en el marcador con un clásico 2+1 al estilo del crack argentino. Facu penetró en la pintura, saltó para tirar una flotadora, pero Chasson Randle lo empujó en el aire. ¡Tranquilos! El base de los Nuggets logró lanzar el balón y con algo de suspenso anotó los 2 puntos para después sumar uno más desde la línea de tiros libres.



Lee También