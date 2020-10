¿Francisco Lindor al mercado? Una respuesta que abre la puerta de salida

Los Cleveland Indians cayeron en una de las series de comodín de la Liga Americana con los New York Yankees tras perder dos juegos que disputaron en su propia casa, el Progressive Field. Hay un sin sabor, claro que sí, ¿habrá consecuencias? Francisco Lindor tiene la respuesta.

Luego de la derrota del pasado miércoles con los Yankees, los rumores sobre la posible salida de una las máximas estrellas del equipo se empezaron a incrementar y el mismo Lindor fue el encargado de aclararos. Bueno, no fue tan así, pero una puerta de salida dejó abierta.

“Si te digo que no me ha pasado por la mente (de dejar Cleveland), te estaría mintiendo. Todo el mundo está hablando de eso en las redes sociales y es lo mismo que has visto desde el año pasado. Entonces, sí, me ha pasado por la mente, pero no me he puesto a pensar mucho en eso como para decir ‘Vaya, éste puede ser mi último juego’, afirmó Lindor.