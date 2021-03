Juan Toscano reveló que pensó en dejar la NBA para ir a Europa cuando fue cortado por Golden State Warriors

Juan Toscano-Anderson es especial. En la actualidad, es el único jugador mexicano que se encuentra jugando en la NBA y nada menos que en Golden State Warriors. No obstante, su situación cambió de un día a otro en diciembre, cuando fue cortado por la franquicia debio a la inminente llegada de Jeremy Lin.

Por cosas del destino o más bien por los papeles que nunca llegaron a la NBA, Lin no se incorporó a los Warriors y, en su lugar, Toscano fue confirmado para tener un nuevo papel al mando de Steve Kerr. Ya un poco más tranquilo de aquel turbulento diciembre, Toscano se afrontó a los micrófonos de Bolavip y reveló cómo vivió ese momento y lo que le pasó por la cabeza, advirtiendo que hasta se pensó en jugar en Europa.

“En diciembre cuando me cortaron, fue un tiempo muy difícil para mí porque tuve que plantearme qué voy a hacer. ¿Voy a ir a Europa? Voy a estar afuera de la NBA. Fue un tiempo difícil porque no sabía qué iba a hacer, pero al otro día me llamaron para ponerme un contrato dos vías y así siguen las cosas. Nada es perfecto”, enfatizó, aunque finalmente pudo regresar al lugar que describe como soñado.

Juan Toscano afirmó que los Warriors competirán por el campeonato en el 2022

El alero se mostró entusiasmado en la próxima temporada con el regreso de Klay Thompson a las canchas y hasta los puso como candidatos a ganar la NBA: “Estoy en una gran situación, en casa, en un gran equipo que tiene a Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. El próximo año van a llegar a competir para un campeonato otra vez y yo quiero ser parte de ese equipo. Yo veo que ahora estoy trabajando para ganarme un contrato del próximo año, así lo veo. No lo veo como ‘no estoy ganando tanto dinero’. La verdad estoy ganando buen dinero jugando basquetbol, no es una situación mala”.

Juan Toscano reveló cómo vivió la lesión de Klay Thompson

Klay Thompson sufrió la rotura de ligamentos cruzados a semanas de comenzar la temporada y Toscano, en diálogo con Bolavip, contó cómo se vivió dentro del equipo: “Klay es una gran estrella. Cualquier equipo que pierda a Klay es un gran cambio, pero tenemos que seguir. Hay más oportunidades para equipos como yo que las necesitan. Hay muchos jugadores con talento para llegar a la NBA. Con jugadores como ellos no hay mucha disponibilidad de minutos. Tenemos que seguir trabajando. Hay más responsabilidad en Stephen Curry, Draymond Green, pero también los demás tenemos que subir el nivel para traer algo a la mesa para competir”, finalizó.

