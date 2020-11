Draymond Green reveló cómo es la 'charla basura' contra sus rivales y puso de ejemplo a Russell Westbrook

Golden State Warriors logró obtener tres campeonatos NBA gracias a la calidad de sus jugadores como Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant (partícipe en dos de ellos), aunque también mucho se lo debe al trabajo sucio que debió realizar Draymond Green.

El jugador de 30 años se encargó de defender a sus compañeros, pero también le tocaba la faceta de intentar amedrantar psicológicamente a cada uno de sus rivales. Era normal verlo hablar con cada uno de ellos, intentando sacarlos de sus cabales y que se desconcentren del juego.

Enfrentarse a Green, para cualquier jugador, siempre es un reto aparte, incluso para aquellas estrellas consolidadas. Siempre fue una incógnita saber qué dice Draymond, aunque en esta oportunidad reveló específicamente cómo intentó sacar del partido a Russell Westbrook, quien justamente no es un jugador que le esquive a las confrontaciones.

Draymond Green y cómo habla basura a sus rivales

El jugador de Golden State Warriors se refirió específicamente al caso particular de Russell Westbrook: "Un tipo como Russ siempre está al 100 por ciento, Nunca es el 70 por ciento o el 60 por ciento. Siempre está en 100. Entonces, empiezo a gritarle, como, 'No necesitamos vencerlos. Russ los va a vencer”, dijo Green sobre la disposición de Westbrook para hacer tiros.

“Luego me responde diciendo: 'No puedes disparar. No puedes jugar. Es solo que… es uno de los tipos con los que más disfruto hablando. Le tengo mucho respeto, pero Russ es un tipo que va a seguir respondiendo”, finalizó. Justamente, Westbrook pidió el traspaso de Houston Rockets, aunque sigue en la franquicia.

