Golden State Warriors podría traspasar a Draymond Green: ya hay un equipo interesado

Golden State Warriors tuvo una temporada 2019-20 totalmente olvidable, una situación que parecía cambiar de cara a la presente campaña NBA. Sin embargo, los dirigidos por Steve Kerr no están teniendo el comienzo esperado y mucho se debe a que todavía no pudieron contar con Draymond Green, además de la baja sensible de Klay Thompson.

Es seguro que el alero no jugará durante lo que resta de la temporada, pero se espera que Green sí lo haga en un futuro cercano. Justamente, su rendimiento puede ser trascendental, porque si la situación no mejora con él en cancha, puede haber un intercambio que involucre su salida de la franquicia que lo seleccionó.

Los Warriors han acostumbrado a traspasar jugadores sin importar de quién se trate, aunque sería llamativo que dejen ir a Green. No obstante, es normal que se busque alguna solución rápida para volver a ser candidatos al anillo NBA, ya que lo que se está viendo hasta el momento está lejos de cumplir ese deseo.

Draymond Green podría salir de Golden State Warriors

Chris Haynes, de Yahoo Sports, dejó clara la situación de Green: “Diré esto. Si Draymond regresa y no les va bien, podríamos ver un escenario en el que Draymond saldrá al mercado como carnada comercial. “Pudimos ver eso, la forma en que va esta franquicia”, expuso el periodista a través de Streamable .

Además, Haynes se animó a mencionar que ya hay un equipo que estaría dispuesto a entregar algunos elementos por hacerse con el tres veces campeón NBA: “Y conozco un equipo, oh Dios mío, conozco un equipo que estaría salivando, si ese fuera el caso. No voy a mencionarlo”, culminó.

