Insólita historia: casi meten preso a Diego Latorre

Se viven tiempo difíciles en Argentina y en el mundo. El coronavirus sigue avanzando mientras la mayoría de los países están en cuarentena total intentando combatir a la pandemia y hacer que la curva de contagios sea cada vez más leve. Esto tiene muchas consecuencias, no solo económicas, sino también mentales. La gente está más sensible, se enoja mucho (y con razón) con quien no cumple con las normas de sanidad para prevenir infectar a otros y además, desde el lado más negativo, también se busca con mucha intensidad alguien a quien culpar, con quien descargarse. Eso si que está mal.

Esto último lo sufrieron tanto Diego como Yanina Latorre, quienes cumplen con el aislamiento social obligatorio desde su hogar en Pilar, dentro de un country privado. Es ella quien está muy, pero muy activa en las redes sociales, buscando una interacción constante con sus seguidores y mostrando a cada minuto cómo pasa el tiempo. En un vivo de Instagram, la modelo reveló un momento incómodo que debió vivir toda su famiila, por un hecho confuso que comenzó tras una denuncia de vecinos suyos, que pensaron que había una persona trabajando en su casa.

Parecería que la policía recibió una llamada anónima diciendo que en el terreno que vive el futbolista y los suyos, había un jardinero trabajando con normalidad y cortando el pasto. Claro, al instante estaban en la puerta los oficiales pidiéndole explicaciones al dueño. Quien también es panelista en Los Ángeles de la Mañana, explicó que tenían el césped muy alto, y que su máquina para rebajarlo tenía un cable pelado, por lo que recurrieron a la ayuda del hombre que vive enfrente para que les preste una herramienta. Esta persona, al parecer, se ofreció a hacer todo el trabajo él. Y sí, seguro está aburridísimo.

En medio del malentendido, según siguió relatando Yanina, las autoridades hasta quisieron llevarse preso al ahora periodista deportivo y comentarista en Fox Sports. "Hubo quilombo. Querían detener a Diego. Después nos pidieron disculpas y fueron a la casa de nuestro jardinero para corroborar que estaba en su hogar resguardado. A los de la guardia les hice un escándalo por ineptos. No hicimos ilegalidades. El aislamiento va a acabar conmigo, no puedo más del estrés", expresó con mucha euforia, fiel a su estilo, lo que fue el final de una anécdota que sin duda les quedará para el recuerdo.

Mientras tanto, ninguno de los programas en los que ambos protagonistas de este hecho desafortunado participan sale al aire con normalidad. Nadie va a los estudios, pero si sacan contenido por videollamada. El Gobierno estiró hasta el 13 de abril la obligación de no salir a la calle, pero los rumores son muy fuertes acerca de que se extenderá todavía más, teniendo en cuenta que el pico de contagios por coronavirus sería recién a mediados de mayo. Ya son más de mil los infectados en Argentina, siendo casi 30 las víctimas fatales.

