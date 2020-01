A lo largo de las últimas semanas, Jimmy Garoppolo ha sido arduamente cuestionado acerca de su capacidad para llevar a los San Francisco 49ers a una victoria en el próximo Super Bowl.

Algunas personas señalan que el equipo ha sido cargado por el juego terrestre y la defensiva hasta este punto. Sin embargo, para George Kittle, ala cerrada estrella del equipo, su única debilidad viene fuera del emparrillado.

Y es que, de acuerdo con Kittle, la debilidad más grande de Garoppolo no tiene nada que ver con fútbol americano, asegurando que odia que nunca responde los mensajes de texto:

"Es el peor de la historia a la hora de escribir mensajes de texto. Me deja en leído todo el tiempo. Yo estoy como 'Hey Jimmy, tengo una pregunta, ¿tal ves en esta jugada deba correr mi ruta así?' y no hay respuesta. 'Jimmy, ¿quieres ir a ver una película?' no hay respueta. Y luego al día siguiente él está como 'Sí, recibí tu mensaje, solo que no respondí'. Gracias, Jim, eso es genial", comentó el ala cerrada a Fox Sports.

Evidentemente, esta anécdota de Kittle es una broma más para aliviar la tensión en torno a las críticas hacia 'Jimmy G', a diferencia de Richard Sherman que se limitó a catalogar de 'idiotas' a quienes aún lo cuestionan.

Garoppolo tendrá muchas cosas en qué pensar para este próximo Super Bowl, más allá de responder los mensajes de Kittle, y tendrá su oportunidad dorada para finalmente poner fin a las críticas.



