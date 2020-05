La razón por la que Joe Burrow aún no firma con los Bengals

Solo es cuestión de formalismos para que Joe Burrow sea el quarterback oficial de los Cincinnati Bengals, sin embargo, este viernes confesó que aún no ha podido firmar su millonario contrato debido a una situación de fuerza mayor que espera se solucione pronto.

“Estamos esperando a ver qué sucede en los próximos tres meses porque realmente no lo sabemos”, dijo Burrow en el podcast Pardon My Take sobre el retraso que tiene la firma de su contrato por la pandemia del Coronavirus.

Joe Burrow. Foto: NFL.com

Según publicó Field Yates, insider de la NFL, Burrow firmará un contrato por más de 36 millones de dólares con un bono de casi 24 millones por las próximas cuatro temporadas para ser el quarterback titular del equipo tras la salida de Andy Dalton.

“A mi papá le gusta hacer el chiste de que soy un millonario de 23 años que vive en el sótano de mis padres (...) La habitación tiene el tema de Star Wars. El edredón era Star Wars. Creo que las cortinas siguen siendo Star Wars, pero el edredón ya no es Star Wars”, contó el pick número uno del Draft.

Joe Burrow llega a la NFL luego de una gran temporada en la que ganó del Trofeo Heisman tras conseguir el 76% de pases para un total de 5.671 yardas, 60 pases de anotación y tan solo seis intercepciones con LSU Tigers.

