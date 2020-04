Juan Soto sigue trabajando durante la cuarentena

Actualmente se está viviendo una pandemia que ha perjudicado cualquier tipo de actividad en el mundo. La población en general ha tenido que cumplir de manera obligatoria un aislamiento desde casa como medida de prevención para cuidarse evitar que el virus Covid-19 se expanda.

Los deportistas no escapan de esta realidad. La suspensión de las Grandes Ligas debido al Coronavirus ha dejado a los peloteros en casa tratando de buscar rutinas y actividades para mantenerse activas y no perder la comunicación con sus fanáticos a través de las redes sociales.

El dominicano Juan Soto se ha motivado en esta cuarentena y no es excusa quedarse en casa para no entrenar. A través de su cuenta de Instagram el pelotero compartió una rutina y a colocar el ejemplo de que a pesar de las circunstancias no hay que perder la compostura y buscar ciertas actividades.

Por los momentos este aislamiento deberá seguir en pie, hasta que pueda encontrarse una solución al virus. Los deportistas y el deporte en general seguirán estacionados mientras esta pandemia siga afectando al mundo.

