Juan Soto, el gran ausente de los Nationals para enfrentar a New York Yankees

Una de las grandes figuras para que los Washington Nationals ganarán la Serie Mundial de 2019 fue Juan Soto y de cara a la temporada 2020 de las Grandes Ligas será una de las piezas fundamentales a la hora de tener poder con su bate en el lineup.

Sin embargo, no todo iniciará como querían los aficionados de los Nationals porque Soto dio positivo para coronavirus en la última prueba que le hicieron y no podrá estar en el Opening Day de la franquicia de Washington. Este jueves enfrentarán a los New York Yankees.

Juan Soto, estrella de los Nationals (Getty Images)

“Ponemos a Juan Soto en el COVID IL (listado) hoy. Es asintomático, sigue todo el protocolo de las Grandes Ligas. Ha sido probado varias veces durante la temporada de admisión de entrenamiento de primavera y ha resultado negativo en todas esas ocasiones. Así que procederemos cuando tengamos dos pruebas negativas, y con suerte lo llevaremos de vuelta al campo”, afirmó Mike Rizzo, el gerente general de los Nationals.

De esta manera, a las 7:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) cuando los Nationals enfrenten este jueves a los Yankees, el pelotero dominicano no estará en el habitual cuarto lugar del lineup y será una baja sustancial para los primeros juegos de la temporada.

En la temporada 2019, Juan Soto, con tan solo 22 años y su segundo año en la MLB, tuvo un promedio de .282 como resultado de 34 cuadrangulares y 110 carreras impulsadas. El pelotero dominicano será una gran baja.

