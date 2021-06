¿Milwaukee Bucks se rinde? Admiten que Kevin Durant es imposible de frenar

La semifinal más atractiva de los Playoffs de la Conferencia Este terminó por tener un inicio demoledor de unos Brooklyn Nets sobre Milwaukee Bucks con dos clases magistrales en los juegos 1 y 2. Kevin Durant, Kyrie Irving y compañía parecen imposibles de detener y más cuando los propios rivales lo confiesan.

En días anteriores Draymond Green, uno de los mejores defensores de la NBA, sostuvo que los jugadores más difíciles para defender fueron Kevin Durant y Manu Ginóbili. Los Playoffs lo apoyaron y en Milwaukee parece que ni un dos veces ganador del Jugador Defensivo del Año, Giannis Antetokounmpo, puede frenar a la estrella de los Nets.

Durant anotó 29 y 32 puntos en los dos primeros juegos de la semifinal contra Bucks con un crossover que enloqueció al mundo de la NBA sobre el mismísimo Antetokounmpo. ¿Perdieron la confianza en Milwaukee? Solo la cancha lo dirá, pero en la previa al Juego 3, P.J. Tucker se rindió ante el nivel de Kevin Durant.

El compañero de Antetokounmpo en los Bucks elogió de tal manera a la estrella de los Nets que hasta se animó a decir que podría ser el mejor jugador de todos los tiempos. Todo esto antes de enfrentar la misión imposible de remontar la serie de Playoffs que Brooklyn gana 2-0.

Los elogios de P.J. Tucker antes de Brooklyn Nets vs. Milwaukee Bucks: NBA Playoffs

“¿Salir y marcar al mejor jugador de todos los tiempos y no cometer una falta? Como que va a suceder. Tengo que ser físico para poder meterme con él. Va a anotar el balón. Obtendrá 30 o lo que sea. Solo tengo que intentar hacerlo lo más difícil posible. ... Puedo intentar desgastarlo, que, con suerte en el cuarto, no será tan bueno. Y eso es todo lo que puedes hacer”, afirmó P.J. Tucker a Eric Nehm, de The Athletic, sobre el nivel de Kevin Durant en Brooklyn Nets.

Lee También