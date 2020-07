El mejor baloncesto del mundo regresa a nivel mundial con la NBA

Llegó la hora. Lo que tanto esperabas se dará este jueves con el reinicio de la temporada 2019/20 del mejor baloncesto del mundo: el baloncesto de la NBA. La cobertura será a nivel mundial y 215 países y territorios podrán disfrutar en 47 idiomas diferentes de grandes estrellas como LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

En una conferencia de prensa en la que participó Bolavip, Mark Tatum, Subcomisionado de la NBA y Director de Operaciones, reveló que fue lo más difícil de lograr en el regreso de la liga durante la pandemia del coronavirus. La ‘burbuja’ en el ESPN Wide World of Sports Complex (Walt Disney) ha sido todo un éxito.

Una de las canchas de la 'burbuja' de la NBA (Getty Images)

“La parte más difícil en todo este proceso de la ‘burbuja’ fue establecer los protocolos de bioseguridad. Nosotros no íbamos avanzar si con el plan que teníamos todos no se sentían que iban a estar seguros y sanos. Esto fue una conversación de meses, meses y meses. Era una situación a la que no nos habíamos enfrentado antes”, afirmó Tatum.

De los 88 juegos de siembra que tendrá el reinicio de la NBA 41 se transmitirán en horario estelar para América Latina y 40 para Europa, Medio Oriente y África, en sus respectivos prime time. Todos los encuentros del reinicio de la temporada los podrás disfrutar por NBA League Pass.

“Si no tuviéramos la confianza que todos en la ‘burbuja’ iban a estar sanos, no íbamos a proceder. Entonces lograr esto no fue fácil. Esto requirió gran cantidad de detalles y estudio sobre como poder controlar la propagación del coronavirus al interior del complejo”, concluyó Mark Tatum.

Los detalles del reinicio de la NBA

Con los juegos de este jueves entre Utah Jazz y New Orleans Pelicans (18:30 hora del Este de Estados Unidos) y LA Clippers vs. Los Angeles Lakers (21:00) se dará el reinicio de la temporada. Mark Tatum reveló algunos de los detalles que más les llamarán la atención a los fanáticos.

Ante los rumores que los jugadores se arrodillarían durante el himno de Estados Unidos en símbolo de apoyo al movimiento Black Lives Matter, Tatum fue claro al decir que sigue en pie la regla que establece que los jugadores deberán estar en pie durante los actos protocolarios de los juegos.

Kawhi Leonard y LeBron James (Getty Images)

Por otra parte, el subcomisionado de la NBA reveló que después de la primera semana de los Playoffs algunos familiares de los jugadores podrán entrar a la ‘burbuja’. Esto frente al interrogante sobre cómo manejarán los jugadores la abstinencia de no tener relaciones sexuales.

