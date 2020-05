La afirmación de Dennis Rodman sobre el nivel de juego que tiene LeBron James

En todos los deportes existirán rivalidades entre los propios compañeros de la misma disciplina. Habrán muchas inquietudes sobre el nivel o rendimiento de un jugador y sobre lo que fue y lo que no pudo ser. También, las comparaciones entre una época y otra. Pero al final, cada opinión es subjetiva, todo dependerá de los gustos de cada quien. En esta oportunidad, el exjugador de la NBA Dennis Rodman, fue crítico sobre el nivel de juego de LeBron James.

Dentro y fuera de los terrenos de juego, Rodman fue polémico en muchas cosas, sobre todo por sus particulares cambios de colores en su cabello, pero sus números dentro del baloncesto hablan por sí solos. Ya que es considerado uno de los mejores defensores -para muchos el mejor- de toda la historia en la NBA. Y en esta oportunidad entró en comparaciones, refiriéndose a la estrella que posee hoy el baloncesto de los Estados Unidos representada en James, aseverando que su juego no sería suficiente en otros tiempos.

"Yo podría haberlo parado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho. Es muy fácil de marcar, no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona. En nuestra época, LeBron hubiera sido un jugador del montón" Afirmó Rodman en una entrevista realizada durante el documental de Michael Jordan, The Last Dance, por el sitio Overtime.

"LeBron James solamente es grande pero yo me he enfrentado a jugadores más fuertes y grandes que él. Michael Jordan llegó a la NBA cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento y regresar rápidamente a defender. Eran otros tiempos donde todo era más complicado". Puntualizó Dennis.

Dichas declaraciones de Rodman serán incomprobables, pero lo que sí está muy claro, es que ambos jugadores han marcado su época en el mejor baloncesto del mundo. Cada uno con su estilo ha sido sobresaliente y determinante para sus equipos. Ambos han triunfado y se han ganado el respeto en el mundo del deporte y sobre todo, en la NBA.

