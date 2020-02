Luego de lesionarse temprano en la campaña 2019, la continuidad de Cam Newton quedó en duda más que nunca antes.

Ya pasado el Super Bowl LIV, la posibilidad de realizar algún movimiento toma cada vez más fuerza, pero el jugador parece determinado a quedarse en los Carolina Panthers este año.

Sin embargo, las últimas declaraciones del dueño de la franquicia, David Tepper, generaron un fuerte impacto y pusieron en duda su futuro en North Carolina.

“Escuchen, no soy doctor”, comenzó Tepper al ser consultado por Cam.

“Lo dije un millón de veces: ¿Está sano? Él no es doctor. Hay muchas cosas que pueden pasar. Pero, primero: ¿Está sano? Aclárenme eso y, luego, podemos hablar”, disparó.

A pesar de los deseos del egresado de la Universidad de Auburn, todo parece indicar que Tepper está más cerca de negociarlo con uno de los tantos equipos necesitados de mariscal de campo que de darle una extensión de contrato.

“Ese es el plan [quedarse]. Aquí es donde quiero estar…No pueden deshacerse de mí tan fácilmente”, había dicho Newton en diciembre.

“Es un lugar donde conozco a la gente y ellos me conocen. No solo asumen quién soy, lo saben. Conocen mi energía (…) Para mí, tener ese tipo de presencia me recuerda que…es lo correcto”.

