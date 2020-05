La confesión de Steve Kerr sobre su pelea con Michael Jordan en Chicago Bulls

En la pasada entrega doble del documental The Last Dance, ya se pudo apreciar los fuertes conflictos que tuvo Michael Jordan durante su carrera con compañeros de Chicago Bulls, retratado en la descripción del libro The Jordan Rules; sin embargo, se espera para este fin de semana más detalles de sus peleas internas.

Una de ellas, y quizás la más inesperada, fue la que tuvo Air con el escolta Steve Kerr, la cual terminó a los golpes entre ambos, en un hecho que el hoy entrenador de Golden State Warriors lo califica como vergonzoso, tal como lo comentó en conversación con el programa The Jump, de la cadena ESPN.

Ambos ganaron tres títulos de la NBA (Foto: Getty)

"No es algo de lo que me sienta orgulloso, es algo que sucede de vez en cuando en la mayoría de los equipos en una temporada. Es parte de la competencia de alto nivel", reconoció Kerr, agregando que el revivir el conflicto con Jordan para el documental fue algo muy extraño y penoso, pues quedó todo en el pasado.

"Es muy extraño saber que todos escucharán esta historia. Voy a estar frente a la cámara hablando de eso. No creo que haya un video de esa pelea, porque no sucedió en el 98. Me refiero a que desenterrarlo todo y hablar al respecto no es muy divertido", aseguró el hoy estratega que ganó con los Warriors la NBA en 2015, 2017 y 2018.

Además, Kerr confesó que Jordan "me llamó más tarde ese día y se disculpó; pero de una manera extraña, fue casi un paso necesario en nuestra relación. Y a partir de entonces, creo que él me entendió mucho mejor y viceversa. Y nos llevamos mucho mejor y competimos juntos y creo que confiaba más en mí. Así que en realidad fue algo así, al final, todo estuvo bien. Pero nunca hemos hablado de eso desde entonces. Para ser honesto, nunca pienso en eso, pero me preguntan al respecto porque es algo único".

