Revelan maltrato de Michael Jordan hacia Horace Grant en Chicago Bulls

Durante la emisión del documental The Last Dance, se ha podido revelar el complejo comportamiento que tuvo Michael Jordan durante su etapa como jugador en Chicago Bulls con algunos de sus compañeros, recordando además lo que provocó el lanzamiento del libro The Jordan Rules, que mostraba el lado más polémico del astro de la NBA.

Precisamente el autor de ese libro, el periodista Sam Smith, fue entrevistado por Tolbert, Krueger & Brooks Podcast, donde reveló un maltrato al que Air sometido, en medio del primer tricampeonato, a su compañero Horace Grant, principalmente cuando jugaba mal o perdían partidos por su culpa.

The Jordan Rules, el polémico libro de Sam Smith (Foto: Captura)

"Una vez varios jugadores me contaron que Jordan llegó al punto de dejar sin comer a Grant después de un mal partido. Le dijo a las azafatas 'no lo alimenten. No merece comer'", afirmó el reportero del Chicago Tribune sobre el comportamiento de MJ con el poste bajo, quien fue acusado en su momento de ventilar los secretos de los Bulls a la prensa.

Michael Jordan Reportedly Wouldn't Allow Horace Grant To Eat After Bad Gameshttps://t.co/cKL9jUqaqL — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 7, 2020

En ese sentido, agregó que "no creo que estuviera molesto necesariamente porque leyó el libro, dudo que alguna vez lo haya leído, pero estaba molesto porque escuchó cosas que a veces se sacaban de contexto o como cosas independientes. "Golpeaste a Will Purdue ..." y "Hiciste llorar a Dennis Hopson ..." y, "Tomaste la comida de Horace Grant en el avión porque le dijiste a la azafata que no jugaba lo suficientemente bien, así que no merecía comer ..." Ya sabes, cosas así, que son un poco divertidas en muchos aspectos todavía".

Tal parece que en lo que resta del documental que emiten ESPN y Netflix se volverán a ver hechos de esta magnitud, ya que como adelanto, se recordó en las redes sociales de la NBA el incidente que tuvo Jordan con Steve Kerr, y que terminó a los golpes entre ambos compañeros.

Lee También