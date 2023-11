La historia de la NBA parece no tener un límite de capítulos para que LeBron James siga escribiendo su nombre en letradas doradas. En esta ocasión, la estrella de Los Angeles Lakers superó los 39.000 puntos, nadie lo más lo ha hecho en la liga, y una de sus reacciones fue enviarle un firme mensaje a Michael Jordan.

LeBron venía de superar el 7 de febrero de 2023 los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar y así se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA. Aquella noche histórica no podía tener un cierre más picante que la respuesta que dio la estrella de los Lakers sobre a quién consideraba como el GOAT (Mejor de Todos los Tiempos). ¡James no dudó!

“Personalmente, me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego, pero todos tendrán sus favoritos. Sé lo que traigo a la cancha cada noche y lo que puedo hacer en esta duela. Entonces, siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego, pero también hay otros grandes y estoy feliz de ser parte de ese camino”, le contestó LeBron James a Shaquille O’Neal antes de redoblar la apuesta contra el mismísimo Michael Jordan.

A Los Angeles Lakers le salió todo bien en la jornada NBA del 21 de noviembre. No solo le ganaron a Utah Jazz por 131 a 99 puntos y clasificaron a los cuartos de final del NBA In-Season Tournamet (Torneo dentro de la temporada). Solo necesitaron de 24 minutos de juego de LeBron para ver cómo se convertía en el primer jugador en la historia de la NBA en llegar y superar las 39.000 unidades.

LeBron James registró 17 unidades, 7 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Lakers contra el Jazz que no podrá olvidar por ser la noche en la que se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con más de 39.000 puntos. Llegó la hora de celebrar y con una publicación en Instagram, ‘El Rey’ se acordó de Michael Jordan con unas contundentes palabras.

El firme mensaje de LeBron para Jordan tras superar los 39.000 puntos en la NBA

En el eterno y hermoso debate sobre el GOAT de la NBA, los dos jugadores más populares que tienden a quedarse con el primer lugar en las discusiones son LeBron James y Michael Jordan. Por ese motivo, ‘El Rey’ no está dispuesto a quedarse sin esta distinción y le envió un mensaje a la leyenda de Chicago Bulls: “Top 2 y no soy 2. ¡1 de 1!”.

Lo que piensa Michael Jordan sobre el mejor jugador en la historia de la NBA

Michael Jordan tiene argumentos tan fuertes como el invicto en seis Finales NBA que lo podrían llevar a considerarse como el GOAT de la NBA. Sin embargo, en una entrevista que le concedió a John Thompson en el 2003 explicó por que no piensa que es el mejor jugador de todos los tiempos: “No jugué contra todos los grandes jugadores antes que yo y esos fueron los jugadores que influyeron en mi juego. Es un gran honor, no me malinterpretes, pero me encantaría jugar contra Jerry West para determinar si yo era mejor guardia que él o que Oscar Robertson, pero nunca lo sabremos”.