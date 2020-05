La historia de un novato Tim Duncan sobre Michael Jordan: "Nunca he sido su admirador"

Tim Duncan siempre ha demostrado tener una mentalidad superior al resto. No por nada, se convirtió en el mejor jugador de la historia de una franquicia, como un revolucionario total para su puesto. Con movimientos en la pintura nunca antes vistos, terminó consiguiendo cinco anillos con los San Antonio Spurs.

No obstante, hasta en su época de novato Timmy se diferenciaba del resto, hasta para decir que no admiraba a Michael Jordan, quien era por lejos el mejor jugador de todos los tiempos por esos tiempos y el ganador de los últimos campeonatos.

En 1998, Duncan fue entrevistado por el periodista Dan Patrick y, ante la pregunta si ya había conocido en persona a MJ, el astro de los Spurs respondió: "Jordan es Jordan. Siempre lo he respetado, pero nunca he sido un admirador suyo".

Ante su sorpresa, el periodista le preguntó los motivos. Duncan respondió: "Porque todos los demás lo son". Claro, Big Fundamental no dio demasiadas explicaciones y, lógicamente, Patrick volvió a insistir si lo hacía porque los demás idolatraban a Su Majestad.

"Respeto a Michael Jordan. Solamente soy alguien que no está tan impresionado por él. No hay realmente nadie en el mundo con el que me sienta impresionado", culminó Duncan, de 21 años de edad.

Lee También