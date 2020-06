Brady tiene encantado a sus compañeros: hasta lo comparan con un flautista

No ha tenido más de un par de entrenamientos, mal contados, y la impresión que tienen los nuevos compañeros de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers ha causado tanta sorpresa que lo han catalogado como ‘El flautista de Hamelín’, aquel protagonista de uno de los cuentos infantiles más populares.

La habilidad para tocar su instrumento del flautista de Hamelín logró que los ratones lo siguieran para sacarlos de una ciudad alemana, ¿podrá Brady encaminar a sus compañeros a que lo sigan, no a una salida, sino al Super Bowl LV?

Entrenamiento de Brady en Tampa Bay. Foto: https://www.tampabay.com/

“Otro jugador también me dijo: ‘Mira, él no está esperando. Él es agresivo. Se está convirtiendo en nuestro líder. Está sucediendo en este momento a pesar de que no estamos juntos de manera regular como un equipo en persona’”, afirmó Michael Giardi, periodista de NFL Network.

El objetivo del quarterback más ganador de la historia será que los Bucs vuelvan a unos Playoffs ya que desde el 2007 no lo hacen. El liderazgo y el poder de decisión en los momentos claves serán fundamental para un equipo que tiene jóvenes talentosos como Ronald Jones II o Chris Godwin.

“Brady es el flautista de los Bucs (…) está atrayendo todo tipo de atención de sus compañeros de equipo por la energía, no solo en estos entrenamientos que ha organizado, sino también me dijeron que está iluminando las reuniones de Zoom ... preguntas inteligentes, personalidad, interactuando con compañeros de equipo. Esto es exactamente lo que necesitan”, concluyó Michael Giardi.

