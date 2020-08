La novia de Nández estalló contra él: "Estaba en el baile con unas nenas"

Muy enojada se mostró Sarah García mediante Twitter contando con lujo de detalle la pelea que tuvo con Nahitan Nández, su pareja con la que tiene dos hijos.

"Mi novio me hizo videollamada que se estaba acostando a dormir y a la media hora estaba en el baile con unas nenes. So' vo' flash", disparó primero.

Luego, agregó: "Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole fideos a Matilda. Una bien para cuandooooo".

Al instante, siguió el descargo: "La excusa: no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente".

Para finalizar, soltó una reflexión muy determinante: "De tanto que tenemos no sabemos valorar y queremos más y más. Que pena Mabel, hasta acá llegué".

Además, insinuó que no es la primera vez que esto le sucede: "1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos, tenemos una familia. 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 789201112293 me perdiste".

Para sumarle a todo esto, metió una historia de Instagram con una frase que parece estar relacionada a esta situación. Polémico...

