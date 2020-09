¿Se enojará Trump? La histórica protesta que organizó Patrick Mahomes

Mucho se había hablado sobre cómo iban a protestar los jugadores de la NFL en contra de la violencia policial hacia la comunidad afroamericana y el día cero llegó con el kickoff entre Kansas City Chiefs y Houston Texans. Patrick Mahomes fue el líder la propuesta.

Cuando sonó el himno de Estados Unidos pocos jugadores se arrodillaron, Mahomes no lo hizo y los Texans prefirieron no salir al emparrillado. De inmediato se preguntaron los aficionados, ¿Pat no va protestar? El liderazgo innato del QB estaba por demostrarse.

Antes que se realizará el primer volado de la temporada, Mahomes cruzó un par de palabras con el quarterback de los Texans, Deshaun Watson y empezó a coordinar todo. El mariscal de campo llamó a sus compañeros y rivales para que todos se alinearán antes del juego.

Se dio la patada inicial!



Los Chiefs y los Tejanos de Houston ya juegan el primer partido de la temporada de la #NFL



Recordamos que por la pandemia no hubo partidos de pretemporada y la asistencia de público está reducida (hay 17000 espectadores)pic.twitter.com/yLeRXkVug9 — El fútbol va con vos (@Relatoresconvos) September 11, 2020

Mahomes hizo la seña y todos, absolutamente todos los jugadores de los dos equipos (Chiefs y Texans) entrelazaron los brazos, miraron al frente y no hubo necesidad de ninguna palabra. El silencio llegó al oído de todos como un símbolo de unión en la NFL que protestó en contra de la violencia hacia la comunidad afroamericana.

En lo deportivo, los Houston Texans fueron los primeros encargados de abrir el marcador tras una serie de 9 jugadas y 80 yardas, que finalizó con un touchdown por tierra de David Johnson.

Lee También