Oficial: la sanción a los Houston Astros tras la pelea con Ramón Laureano

El pasado domingo en el juego entre Houston Astros y Oakland Athletics se protagonizó el segundo altercado de las Grandes Ligas en el que se vaciaron las bancas de los dos equipos. Se estuvo a punto de ver una pelea monumental y todo a raíz de unos insultos.

Ramón Laureano recibió un pelotazo del lanzador de los Astros Humberto Castellanos en la séptima entrada. El jardinero iba en camino a la primera base y el coach de bateo del equipo de Houston, Álex Cintrón, lo empezó a insultar ofendiendo a la mamá del jardinero de los Athletics.

“Dijo algo en español que no debes decir de mi mamá. Mis padres sacrificaron su vida por mí. Tomaron la difícil decisión de permitir que su hijo fuera a Estados Unidos solo y persiguiera sus sueños. Así que. si dices algo de mi mamá, no me cae bien. Se enciende una llama interna en ese preciso momento”, afirmó Laureano.