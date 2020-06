Las 5 estrellas de la NBA que pueden pedir un intercambio una vez finalice la temporada

La NBA todavía no se reanudó, pero las gerencias de todos los equipos ya trabajan en la planeación de la próxima temporada. Además, ya hay varios jugadores que están libres de compromisos por su exclusión de la burbuja, por lo que es seguro que se están pensando su futuro. Aquí, las 5 estrelles que podrían ser parte de un intercambio por pedido propio.

El primero de ellos es Karl Anthony Towns. Sinceramente, no hay muchas razones por las que pida irse de Minnesota Timberwolves en lo inmediato, especialmente luego de la adquisición de su amigo D'Angelo Russell. No obstante, puede transformarse en el próximo Kevin Garnett si no se cumplen los objetivos. A no olvidar, en noviembre cumplirá 25 años y solamente disputó una ronda de playoffs.

Uno no pude imaginarse a Devin Booker con otra playera, debido a su reciente firma de extensión de contrato. Sin embargo, ha declarado públicamente que disfruta de la compañía de estar entre la élite. En Phoenix Suns, aquello, está muy lejos y el 26-39 de la actual campaña lo demuestra.

Bradley Beal siempre ha sido vinculado con Los Angeles Lakers, entre otras franquicias. En esta ocasión, específicamente, no pasa tanto por él sino por las decisiones de Washington Wizards, ya que el base ha estado de lesión en lesión y, quizás, en algún momento le den salida.

Es público la mala relación que cosecharon los compañeros de equipo con Rudy Gobert, especialmente de parte de Donovan Mitchell. Y no hay que ser un erudito para saber que Utah Jazz estará del lado de Mitchell, al momento de tomar una decisión.

Por último y probablemente la que más cerca está en estos días, es la de Ben Simmons o Joel Embiid. Todo parece definirse en Orlando, ya que ambos jugadores han demostrado no ser complementarios en el pasado. Disney será la última apuesta de Philadelphia 76ers para intentar juntar a dos jóvenes con potenciales increíbles.

