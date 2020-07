"Honestamente, todavía no me siento tan cómodo": Mike Trout sobre temporada 2020 de MLB

Este viernes volvieron a los entrenamientos Los Angeles Angels con miras a la temporada 2020 de la Major League Baseball (MLB), y si bien ya están programadas las fechas para el inicio del ciclo, todavía existen duda en parte de los jugadores respecto de las condiciones de seguridad y salud para poder jugar.

La pandemia del Coronavirus tiene más que preocupados a una de las principales figuras de los angelinos, el jardinero Mike Trout, que en el encuentro con los medios tras la práctica afirmó que no se siente seguro todavía de participar este año, tomando en cuenta que su esposa, Jessica Cox, está embarazada.

Trout, la máxima figura de los Angels (Getty)

"Honestamente, todavía no me siento tan cómodo. Va a ser difícil. Tengo que ser muy cauteloso las próximas dos semanas. No quiero dar positivo. No quiero contagiar a mi esposa. Es una situación difícil en la que estamos", aseguró el jugador.

Mike Trout on the 2020 MLB season: "Honestly, I still don't feel that comfortable"



More ➡️ https://t.co/MupZynql77 pic.twitter.com/r7w98iFSJ8 — Yahoo Sports MLB (@MLByahoosports) July 3, 2020

Mientras que el manager de la franquicia, Joe Maddon, señaló respecto a las dudas de los jugadores por participar esta temporada que "la persona que opta por no participar es la persona que no quiere seguir los protocolos bajo ningún riesgo. Si usted en su corazón no cree que pueda hacer esto, usted es la persona que debería optar por quedarse fuera".

Recordemos que en el mes de mayo, Trout señaló sobre la opción de jugar que "tienes una responsabilidad por los demás. Debes prepararte para hacer todas estas cosas, porque si no lo haces y el virus entra en esa casa club, no será una buena situación".

