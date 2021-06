Magic Jonhson predice cuánto tiempo le queda al reinado de LeBron James en la NBA

Un invitado de lujo visitó los estudios del programa Get Up, de ESPN, y con la experiencia de haber ganado cinco títulos NBA en 13 temporadas, Earvin Magic Johnson habló de la actualidad de la liga y soltó una bomba que tuvo como principales protagonistas a LeBron James y Kevin Durant.

Magic Johnson analizó el nivel de Durant en los NBA Playoffs 2021 y la gran actuación que tuvo en los juegos 5 y 7 entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks por semifinales. La leyenda viviente de Los Angeles Lakers señaló que la noche de KD durante el séptimo y decisivo partido le acordó actuaciones de Michael Jordan y Kobe Bryant.

¡Y esa no sería la bomba! Magic resaltó la sorpresa que se llevó por el nivel con el que regresó Durant tras la rotura del tendón de Aquiles y hasta se animó a predecir en cuánto tiempo la estrella de los Nets le quitará el dominio a LeBron James de la NBA. ¿Se le acaba el reinado?

“El nivel de Kevin Durant me mostró rendimientos como los de Kobe Bryant y Michael Jordan. Me recordó cuando MJ anotó 60 puntos contra Boston Celtics y perdieron. El mismo tipo rendimiento que llevó a la gente a decir: ‘Oh, oh, va a ser la liga de Michael Jordan’. Kevin Durant se puso en la atmósfera de Kobe y MJ”, afirmó Magic Johnson.

Los elogios de Magic Johnson a Kevin Durant que van acabar el reinado de LeBron James

Con los halagos y elogios de Magic Johnson para Kevin Durant se tuvo la antesala para que la leyenda de los Los Angeles Lakers predijera cuánto tiempo le queda a LeBron James en la cima de la NBA con el dominio que demuestra tras 18 temporadas: “Creo que LeBron tiene un año más para ser el hombre y luego será la liga de Kevin Durant justo después de eso”.

