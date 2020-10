El mensaje de LeBron James para las votaciones en Estados Unidos

En Estados Unidos se viven momentos cruciales de cara a las votaciones presidenciales que se cerrarán el próximo 3 de noviembre y una de las palabras más esperadas por la ‘guerra’ y tensión que mantienen con el presidente de Estados Unidos Donald Trump era la de la estrella de la NBA, LeBron James.

Con el firme propósito de evitar que el absentismo electoral marque la diferencia en estas elecciones para presidente de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden, LeBron lidera una organización política llamada ‘More Than a Vote’. El objetivo principal de James es organizar el voto de la comunidad negra en Norteamérica a través de la masiva asistencia a los colegios electorales.

“Queremos que vayas a votar, pero también te daremos un tutorial. Vamos a darte el contexto sobre cómo votar y que están haciendo ellos, desde el otro lado, para intentar que no votes”, dijo LeBron James en junio de este año a The New York Times.

Justamente a través de la cuenta de Instagram oficial de ‘More Than a Vote’, LeBron envió un mensaje para las votaciones de Estados Unidos con el énfasis que hace en las duelas de la NBA: el trabajo aún no está hecho y hay que ir a votar para obtener un cambio.

El mensaje de LeBron James para las elecciones en Estados Unidos

“Cómo va mi gente, reportándome con ustedes. Asegúrense de que todos obtengan sus boletas (tarjetones de votaciones), llénenlas. Ya sabes, que las envíen, que las envíen. No esperes, los hombres lo hacen. Ya saben, votar es muy importante y sabemos lo importante que es este momento así que asegúrense de llenar todas esas papeletas (de votaciones) y cuídense de este lado. Vamos hacer diferencia, veremos cambios y esta es nuestra oportunidad de lograrlo” concluyó LeBron James.



