La palabra más esperada: LeBron habló de cómo derrotar a Donald Trump

Una ofensa por aquí, la repuesta por allá. Otra amenaza que llegó y una burla le respondió: la ‘guerra’ entre Donald Trump y LeBron James tuvo un nuevo capítulo con una entrevista que concedió la estrella de la NBA y de Los Angeles Lakers a The New York Times.

Lejos de sumarse a la disputa directa que estableció el presidente de Estados Unidos al declararlo de manera pública como un “enemigo desagradable”, LeBron fue consciente que para pelear se necesitan dos personas por lo que dejó en claro su posición. ¡La palabra más esperada!

“No voy y vengo con nadie. Y estoy seguro de que no voy a ir y venir con ese tipo (Trump). Pero queremos algo mejor, queremos cambios en nuestra comunidad. Siempre hablamos de 'Queremos un cambio' y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo”, afirmó LeBron sobre el presidente de Estados Unidos.

LeBron ha sido un duro contradictor de la política y forma de gobernar de Donald Trump, se ha mostrado muy cercano al expresidente Barack Obama y hasta se burló de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. James tiene en claro cuál será el éxito para ganar esta contienda.

“Defino el éxito cuando nuestra gente sale y vota. Sabes, hay tantas estadísticas que puedes verlas en todo momento. ¿Quién no votó? ¿Qué condados no votaron? ¿Qué comunidades no votaron? Y mucho de eso ha tenido que ver con nuestra gente negra. Así que, con suerte, podemos sacarlos y educarlos y hacerles comprender lo importante que es este momento”, concluyó LeBron James.