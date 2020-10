Atención: LeBron se perdería el primer mes de la próxima temporada NBA

No ha transcurrido ni un mes desde la consagración (11 de octubre) de Los Angeles Lakers como los campeones de la NBA temporada 2019/20 y ya se empieza hablar de lo que será la siguiente campaña. En el mejor baloncesto del mundo la acción no para y LeBron James es consciente de esto.

La NBA tiene como objetivo empezar la temporada 2020/21 el 22 de diciembre, aún sin confirmar, y con un poco más de dos meses de vacaciones, LeBron James ya tendría planificado qué hacer si la nueva campaña de la liga inicia sobre estas fechas. Danny Green, el encargado de revelarlo.

“La mayoría de los muchachos, si comienzan en diciembre, (dicen) 'No voy a estar allí'. No es como si tuviéramos un montón de jóvenes y novatos ... Bron (LeBron) ha estado en las Finales 10 de sus 17 años ... Para tener un reinicio tan rápido, no esperaría que estuviera allí. No esperaría verlo durante el primer mes de la temporada” le dijo Green a The Ringer NBA Show.

Palabras más, palabras menos, ‘El Rey’ se tomaría el primer mes de la temporada 2020/21 NBA para preparar los que será la búsqueda del quinto anillo de campeonato en su carrera y el segundo con los Lakers. ¿Será dar ventaja o una estrategia inteligente por parte de LeBron?

LeBron James y la temporada 2020/21 de la NBA

Desde el Juego 6 de las Finales NBA que disputaron Los Angeles Lakers y el Miami Heat, LeBron James y compañía tendrían 71 días libres de vacaciones. Una reducción bastante significante si se tiene en cuenta que tras el título de Toronto Raptors en la temporada 2019/20, los jugadores que llegaron a las Finales tuvieron 130 días de descanso hasta que se dio el primer juego oficial de la siguiente campaña.

