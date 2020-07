LeBron James se opone a la salida de Jason Kidd en Los Angeles Lakers

New York Knicks es una de las franquicias que ya están planeando lo que será la próxima temporada y sus años futuros. Luego de la llegada de Leon Rose como nuevo General Manager, la franquicia de la Gran Manzana apunta bien alto en una nueva reconstrucción, pero para eso necesitan una buena cabeza al mando del equipo.

Jason Kidd parece ser uno de los apuntados por Rose y, además, el ex-jugador se ha encargado de dejar en claro que le gustaría el trabajo en los Knicks. ¿Cuál es el problema? Kidd ya tiene empleo, y el mismo es como ayudante de Frank Vogel en Los Angeles Lakers. Además, su salida no será bien tomada por LeBron James.

Según reveló Brandon Robinson, periodista de Heavy, la estrella de los Lakers se muestra reacio a que Kidd abandone la franquicia, ya que lo considera clave en el día a día por su trabajo realizado: “Una fuente me dijo esta noche que LeBron James, estrella de los Lakers, quiere que Kidd se quede en Los Ángeles”.

Si se confirmase, no sería la primera experiencia de Kidd como entrenador en jefe. Sus números en el pasado dicen que, en 291 juegos en Milwaukee Bucks, tuvo un récord de 139-152. Mientras que, en Brooklyn Nets, obtuvo un buen 44-38 y llevando al equipo a una segunda ronda de Playoffs.

Antes de esta revelación, se creía que el ex-entrenador de Chicago Bulls y Minnesota Timberwolves, Tom Thibodeau, era el favorito al puesto de New York. No obstante, parece no ser así y LeBron podría impedirlo.

Lee También